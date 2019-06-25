Кремль ожидает, что встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Осаке всё-таки состоится.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Москва работает над подготовкой этих переговоров.
Такая подготовка ведётся, и мы не исключаем, что такая встреча может состояться, — сказал он.
Представитель Кремля также отметил, что Вашингтон не ставил необходимым условием для контакта освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. По его словам, в рамках согласования встречи эта тема не поднималась.
Как писал News.ru, в Кремле позитивно относятся к тому, что российская делегация вернулась в ПАСЕ.