https://static.news.ru/photo/47a7388a-9735-11e9-9d62-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Кремль ожидает, что встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Осаке всё-таки состоится.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Москва работает над подготовкой этих переговоров.

Такая подготовка ведётся, и мы не исключаем, что такая встреча может состояться, — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что Вашингтон не ставил необходимым условием для контакта освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. По его словам, в рамках согласования встречи эта тема не поднималась.

Как писал News.ru, в Кремле позитивно относятся к тому, что российская делегация вернулась в ПАСЕ.