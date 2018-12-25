Ослепшие глаза Кремля: кто и зачем меняет главу Росстата

https://news.ru/storage/news/80ef89c54aedb67a96bdad5ec7fb37ea/581d16fa-8944-4535-a70e-8fa79d2e7958_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Новое назначение в свете аппаратной борьбы

Премьер Дмитрий Медведев сменил главу Росстата. Нового руководителя ведомства Павла Малкова уже назвали ставленником Вячеслава Володина, ссылаясь на его саратовское происхождение. Но не всё так просто: на малой родине Малков работал в двух правительствах, имевших с Володиным плохие отношения, и не в меньшей степени может быть близок к оппоненту спикера Госдумы Сергею Кириенко. Замену руководства в Росстате связывают с двумя обстоятельствами. Возможно, Малкову предстоит реформировать орган госстатистики, который в последние годы оторвался от реальности, увлекшись рисованием красивых картинок, и перестал быть глазами Кремля, которыми тот мог бы оценить состояние дел в стране. Кроме того, замена происходит на фоне готовящейся всероссийской переписи населения. Вопрос может стоять как об обеспечении объективной статистической картины, так и о контроле над расходованием 50 млрд рублей, выделяемых на мероприятие. Об этом — в материале News.ru.

Известный Telegram-канал «Незыгарь», специализирующийся на политических «сливах» и вбросах, уже назвал 38-летнего Павла Малкова ставленником спикера Госдумы Вячеслава Володина. Такая информация может быть выгодна в первую очередь самому Володину, который, по мнению аналитиков, стремительно терял влияние в последние два года. Однако общее происхождение может быть единственным, что объединяет двух высокопоставленных саратовцев.

Малков пришел в правительство Саратовской области в 2003 году, когда регион возглавлял губернатор Дмитрий Аяцков. Как раз в это время между Аяцковым и Володиным шло негласное, но ожесточенное противостояние, которое закончилось поражением первого. Однако на место Аяцкова в 2005 году президент назначил не сторонника Володина, а директора Балаковской атомной станции Павла Ипатова. Росатом, в структуру которого входит БАЭС, как раз тогда же возглавил Сергей Кириенко — ныне замглавы администрации президента и противник Вячеслава Володина в аппаратной борьбе. Считалось, что именно Кириенко оказывает Ипатову протекцию. Однако с Володиным у последнего отношения не задались, и дело обернулось новым противостоянием, в котором против Ипатова выступало региональное отделение «Единой России» и партийная фракция в облдуме. В 2012 году Ипатов был досрочно снят должности и перешел на работу в Москву в должности заместителя генерального директора Росатома.

Именно при губернаторе Ипатове саратовская карьера Малкова пошла в рост — в 2006 году он стал замминистра экономического развития и торговли. В 2010 году возглавил комитет по информатизации Саратовской области, а затем стал зампредом правительства. В 2012 году он, вместе с тем же Павлом Ипатовым, переехал на работу в Москву. Не исключено, что вместе со своим бывшим шефом он попал в персональный кадровый резерв Сергея Кириенко, который в нужный момент достал его из колоды.

Предшественник Малкова на посту главы Росстата Александр Суринов возглавлял ведомство девять лет. В этом году ему исполнилось 60. За время его руководства к Росстату накопилось множество претензий. И если недоверие общества к официальной статистике было традиционным, то подобное отношение со стороны экономического блока правительства — уже серьезный звонок. СМИ неоднократно сообщали, что Минэкономразвития перестало пользоваться данными федеральной статистической службы — они расходились с собственной информацией министерства, а по ряду показателей методика подсчета оставалась тайной для всех, кроме самого Росстата.

youtube.com/Открытое правительство Павел Малков

Недовольство прорвалось в начале 2017 года, когда тогдашний глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал представленные статистическим ведомством данные о падении объема производства и доходов населения «нерепрезентативными по фундаментальным и по техническим причинам». Он отметил, что данные были искажены, так как за точку отсчета Росстат взял данные високосного 2016 года. Также на данных отразился перенос на февраль 2017 года дополнительных праздничных дней. Орешкин открыто заявил, что Росстат использует неправильную методику расчетов, из-за чего его «оценки базировались не на реальных данных». Правда, стоит заметить, что Орешкин считал представленную официальной статистикой информацию не приукрашенной, а, напротив, слишком пессимистичной — она не лучшим образом характеризовала работу его собственного ведомства. Вскоре после этого заявления Росстат подчинили Минэкономразвития, до этого он был подотчетен напрямую правительству.

Павел Малков до своего назначения работал главой департамента государственного управления Минэкономики. То есть напрямую сталкивался с работой Федеральной службы государственной статистики и, очевидно, имеет свой взгляд на ее оптимизацию. Правда, о реформе он вслух не говорит, но она, похоже, подразумевается.

«Росстату действительно необходимо наращивать компетенции в сфере анализа данных. Необходим качественный переход от статистики к аналитике, важно научиться работать с данными, научиться объяснять их, научиться рассказывать про результаты своих исследований на понятном каждому потребителю языке», — сказал Малков «Интерфаксу».

Кроме того, замена руководства произошла в самом разгаре подготовки к переписи населения, которая пройдет в 2020 году. Ранее стало известно, что Росстат запросил финансирование мероприятия в размере более 50 млрд рублей. Учитывая, что это почти втрое больше бюджета переписи 2010 года, а население России за это время вряд ли выросло пропорционально, можно предположить, что ассигнования запрошены с большим запасом. Несомненно, одной из главных задач нового руководителя федеральной службы будет контроль над расходованием этих средств — неважно, хороший или плохой смысл вкладывается в это выражение.