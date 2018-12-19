Новгородская дума сэкономила на губернаторе

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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин

Глава Новгородской области Андрей Никитин отказался от предусмотренного указом президента повышения зарплаты в следующем году. Соответствующий законопроект одобрен региональным парламентом.

Политика ждало увеличение оплаты труда на 4%, но он отказался от этого и в текущем году, губернаторская зарплата осталась на прежнем уровне, сообщает ТАСС.

Согласно декларации о доходах, в 2017 году Никитин заработал 2,159 млн рублей, будучи на посту главы региона.

Новгородская областная дума также одобрила законопроект о том, чтобы не предоставлять дежурный служебный транспорт гражданским служащим из числа руководителей. Оба законопроекта были приняты депутатами большинством голосов.

Ранее News.ru писал, что на заседании Екатеринбургской городской думы 25 декабря будут пересмотрены намерения повысить зарплату мэру и ряду депутатов.