Стихийные бедствия, отрицательная динамика доходов населения и политизация негативных событий являются основными рисками провала губернаторов и временно исполняющих их обязанности на выборах осенью 2019 года. Такое мнение высказали участники круглого стола «Итоги первого этапа избирательной кампании — 2019», прошедшего в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО).
Во-первых, это связанные со стихией чрезвычайные ситуации, возникшие в некоторых субъектах. Понятно, что все эти вещи очень сильно влияют на социальное самочувствие граждан, а значит, и на рейтинг. Если мы с вами вернёмся в 2010 год и вспомним смену власти в Москве, то она происходила на фоне торфяных пожаров. Во-вторых, на социальное самочувствие влияет динамика доходов населения. Где-то наблюдается стагнация, но есть и отрицательные показатели, — цитирует «Ридус» главу ФоРГО Константина Костина.
Он добавил, что отрицательное влияние на рейтинг оказывает политизация негативных событий, происходящих внутри конкретного района или двора.
Как заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, в ряде проблемных регионов действующие губернаторы не были заменены на врио, что вызвало эффект незаменённости, который тоже является фактором риска.
Участники обсуждения также отметили отсутствие скоординированности действий и позитивной повестки у кандидатов от внесистемной оппозиции.
Ранее News.ru писал, что в Санкт-Петербурге полицейские отпустили политика Фёдора Горожанко и журналиста Красимира Врански. Они были задержаны, когда собирались подавать документы, необходимые для регистрации кандидатов на выборах губернатора.