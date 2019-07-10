https://static.news.ru/photo/28b6a822-a322-11e9-b7bc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/Toshan_Vl

Стихийные бедствия, отрицательная динамика доходов населения и политизация негативных событий являются основными рисками провала губернаторов и временно исполняющих их обязанности на выборах осенью 2019 года. Такое мнение высказали участники круглого стола «Итоги первого этапа избирательной кампании — 2019», прошедшего в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО).

Во-первых, это связанные со стихией чрезвычайные ситуации, возникшие в некоторых субъектах. Понятно, что все эти вещи очень сильно влияют на социальное самочувствие граждан, а значит, и на рейтинг. Если мы с вами вернёмся в 2010 год и вспомним смену власти в Москве, то она происходила на фоне торфяных пожаров. Во-вторых, на социальное самочувствие влияет динамика доходов населения. Где-то наблюдается стагнация, но есть и отрицательные показатели, — цитирует « Ридус » главу ФоРГО Константина Костина.

Он добавил, что отрицательное влияние на рейтинг оказывает политизация негативных событий, происходящих внутри конкретного района или двора.

Как заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, в ряде проблемных регионов действующие губернаторы не были заменены на врио, что вызвало эффект незаменённости, который тоже является фактором риска.

Участники обсуждения также отметили отсутствие скоординированности действий и позитивной повестки у кандидатов от внесистемной оппозиции.

Ранее News.ru писал, что в Санкт-Петербурге полицейские отпустили политика Фёдора Горожанко и журналиста Красимира Врански. Они были задержаны, когда собирались подавать документы, необходимые для регистрации кандидатов на выборах губернатора.