https://static.news.ru/photo/0e1c658a-a76c-11e9-bacf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Политологи оценили шансы губернаторов, которым предстоят выборы в 2020 году. Сразу десять действующих руководителей из 16 находятся в «красной» зоне, а значит, не исключается, что их ротация начнётся уже осенью 2019 года.

К такому выводу пришли политологи из коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» в своём докладе « Госсовет 2.0 ».

К этой группе эксперты отнесли Александра Дрозденко (Ленинградская область), Алексея Островского (Смоленская область), Сергея Ситникова (Костромская область), Михаила Игнатьева (Чувашия), Вениамина Кондратьева (Кубань), Наталью Комарову (ХМАО), Сергея Левченко (Иркутская область), Владимира Илюхина (Камчатка), Игоря Орлова (Архангельская область), Александра Левинталя (ЕАО).

Также в июльском рейтинге политической устойчивости губернаторов эксперты отметили, что слабейший политический менеджмент среди 16 врио губернаторов имеют главы Калмыкии Бату Хасиков и Алтая Олег Хорохордин. Чуть лучший рейтинг имеют команды Игоря Артамонова (Липецкая область), Валерия Лимаренко (Сахалинская область), Казбека Кокова (Кабардино-Балкария) и Александра Беглова (Санкт-Петербург).

Ранее News.ru сообщал, что на рейтинге глав Ярославской и Архангельской областей Дмитрия Миронова (ФОМ зафиксировал падение на 29%) и Игоря Орлова (снижение на 25%) негативно сказались планы регионов по утилизации московского мусора. Обоих губернаторов критиковали за это в СМИ и соцсетях, кроме того, проблемы, связанные с завозом мусора, привели к росту протестной активности как в Ярославской, так и в Архангельской области.