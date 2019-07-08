Министерство иностранных дел России обратилось с официальным запросом в МИД Ливия для выяснения обстоятельств задержания двух сотрудников фонда защиты национальных ценностей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По линии министерства иностранных дел предпринимаются все необходимые шаги для выяснения обстоятельств этого задержания и установления причин, - сказал Песков.
Пресс-секретарь отметил, что о задержании российских граждан Кремль узнал из сообщений СМИ.
Двое сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей, обвиняемые ливийскими властями в попытке вмешательства в выборы,