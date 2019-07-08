Министерство иностранных дел России обратилось с официальным запросом в МИД Ливия для выяснения обстоятельств задержания двух сотрудников фонда защиты национальных ценностей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По линии министерства иностранных дел предпринимаются все необходимые шаги для выяснения обстоятельств этого задержания и установления причин, - сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что о задержании российских граждан Кремль узнал из сообщений СМИ. 

Двое сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей, обвиняемые ливийскими властями в попытке вмешательства в выборы, переведены в тюрьму Майтига в пригороде Триполи. По словам главы фонда Александра Малькевича, россиянам пока не предоставили адвоката и к ним не допускают сотрудников посольства. Он добавил, что дипломаты направили властям Ливии ноту протеста. Кроме того, необходимую помощь и поддержку оказывает МИД России, писал News.ru. 

 

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