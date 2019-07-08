Инициативу российского и украинского телеканалов о проведении телемоста можно только приветствовать, это решение заслуживает самой высокой оценки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Несмотря на политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, общение народов двух стран никто не отменял. И это общение и прямо, и опосредованно продолжается, — сказал Песков журналистам. Тем временем президент Украины...