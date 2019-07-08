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Россия раскритиковала Турцию за намерение вести новые буровые работы к северо-востоку от Кипра на территории его исключительной экономической зоны. Туда уже зашло специально оборудованное судно. По мнению российского дипведомства, такое поведение Анкары не может способствовать созданию условий для жизнеспособного решения кипрской проблемы.

Призываем воздерживаться от шагов, ведущих к наращиванию кризисного потенциала в Восточном Средиземноморье, проявлять сдержанность и политическую мудрость, а также стремиться к разрешению спорных вопросов путём диалога и уважения интересов друг друга, — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Активная геолого-разведочная деятельность Турции на кипрском шельфе связана с тем, что там были обнаружены запасы газа. Их разработка уже положила начало «альянсу» трёх стран — Кипра, Греции и Израиля, который получил поддержку США. Анкара считает запасы газа своими.

Ранее турецкие власти заподозрили в намерении развернуть российские средства ПВО неподалёку от Кипра и Греции, писал News.ru.