Квартирный вопрос подставил клан Бирюковых

https://news.ru/storage/news/bc89e8cbca74cf22cb009bb57eb8cc80/d62bdb65-e95b-4e2b-b67c-d8b11c2f56d2_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пётр Бирюков (крайний справа)

Заммэра столицы приобрёл несколько пентхаусов

В центре нового обсуждения в интернете семейный клан Петра Бирюкова, который, по сведениям сайта «Медуза», приобрёл девять из десяти пентхаусов в элитном комплексе «Легенды Цветного». Мы употребляем именно термин «клан», поскольку таким образом кардинально улучшили свои жилищные условия сын, дочь и жена заместителя Сергея Собянина. Оценочная цена такой оптовой закупки более полутора миллиарда рублей.

Понятно, что такое грядущее грандиозное новоселье семьи столичного сановника можно сравнить, пожалуй, только со скупкой фактически этажа в самой известной сталинской пирамиде на Котельнической набережной семейством тогда ещё первого заместителя премьера Шувалова. Впрочем, Шувалов был известным коллекционером жилья в разных уголках земного шара, а систему квартир на Котельнической, по некоторым прогнозам, он собирался отдать якобы под гостиницу.

Видимо, Бирюковы собираются жить в своих апартаментах сами. Тем самым, кланом. Тем более, что сам Пётр Бирюков в некотором смысле легенда жилищного комплекса столицы. После того, как Юрий Лужков утратил доверие президента Медведева, его преемник сменил всех прежних замов кроме… Петра Павловича. Ходила легенда, что, мол, за него замолвил слово сам президент. Дескать, без Петра Москва грязью зарастёт. Так это или иначе, сказать трудно, на то это и легенда, но все собянинские чистки Бирюков пережил.

facebook.com/bela.lyauv ЖК «Легенды Цветного»

Но самое забавное, что, оказывается, ещё у Лужкова к нему была целая гроздь претензий, включая и морально-этического свойства. Что Юрий Михайлович конкретно подразумевал под таким оборотом речи, можно только догадываться. Но хорошо всем, например, запомнился срыв бывшего мэра, когда он узнал, что на реконструкцию двора царя Алексея Михайловича в Коломенском выделенных казённых денег не хватило. А стройкой занимался младший брат Бирюкова, Алексей, известный, видимо, не без поддержки старшего, строительный подрядчик, регулярно выигрывавший выгодные тендеры. В том числе и на общую реконструкцию парка «Коломенское».

Тогда мэр просто сорвался и кричал, что денег не даст больше ни копейки. Мол, изначальные строительные сметы всегда превышаются, но есть же и границы приличия.

Впрочем, в московском строительном деле для Петра Бирюкова секретов давно не было. Выпускник курского пединститута, он прошёл все ступеньки в столичных строй- и ремтрестах. Стал префектом Южного округа столицы, в котором, по утверждению злых языков, все подряды доставались его многочисленным родственникам. Более того, его зам по округу некий Юрий Буланов попал таки на нары за присвоение доказанных семнадцати миллионов рублей. Вот только потом выяснилось, что владеет он недвижимостью в Ницце, которую на такие жалкие миллионы не прикупишь. Кстати, жили они с Бирюковым в одном уютном малоквартирном доме на Патриарших прудах, где квартиры, как утверждали, были комнат по десять. О такой мечтал булгаковский профессор Преображенский.

Однако тогда никакие слухи Лужкова не смущали, и он произвёл его в свои первые замы. Ну, недаром же мы говорим именно о крепком провинциальном клане Бирюковых. Всё всегда вместе: и работать, и строить, и селиться. Просто такая хуторская психология.

Александра Мудрац/ТАСС Пётр Бирюков, Юрий Лужков и Дмитрий Гаев

Кстати, новоселье клан будет справлять в доме, построенном известнейшей компанией «Capital Group». В ней, например, начинал свою деловую карьеру сын Бирюкова, Александр. Потом у наследника зама мэра было много бизнесов, связанных с городским хозяйством. Например, с сестрой они владели фирмой «Вента», которая сдавала опять же городу грузовики с водителями. И сдавали на удивление удачно, поскольку только прибыль фирмы исчислялась сотнями миллионов рублей. Во владении семьи были и акции, например Угрешского трубопроводного завода, продукция которого всегда была востребована городским хозяйством, которым многие годы удачно руководит Петр Павлович.

Вот и на этот раз в связи с комплексом «Легенды Цветного» возникают догадки, что недаром, мол, ООО «Capital Group» за последнее время получил от города подряды на разного рода благоустройство в рамках программы «Моя улица» на многие миллиарды.

А ведь главным итогом такой оптовой закупки очередных квартир может стать особо пристальный интерес к разнообразному и многофункциональному бизнесу клана, в который вовлечены жена, брат, дети, племянники. И его истокам. То есть чиновничьей крыше. Даже если на бумаге можно доказать, что семейство заработало эти квартирные миллиарды. Или Бирюков уже подумывает о пенсии. Ой, прав был классик. Квартирный вопрос действительно москвичей испортил. Особенно некоторых.