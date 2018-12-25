Кремль подтвердил наличие особых отношений с Белоруссией

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Р Ф Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Москву и Минск связывают особые союзнические отношения. Такое заявление он сделал, комментируя последнее высказывание главы Белоруссии Александра Лукашенко.

«Я не думаю, что [в наших странах] найдется хоть кто-то, кто будет оспаривать де-факто и де-юре наличие особых союзнических отношений между двумя государствами», — отметил Песков.

Ранее Лукашенко заявил, что отношения Белоруссии и России перешли на другой уровень. Москва превратилась в «ключевого внешнего партнёра», а о России как «братском народе» уже говорить не приходится, писал News.ru.