https://static.news.ru/photo/b8eb58a6-a7bf-11e9-bc4a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Кремль наблюдает за ситуацией, сложившейся вокруг регистрации кандидатов на выборы в Мосгордумы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, глава государства не намерен вмешиваться в избирательный процесс в столице.

Песков отметил, что регистрация кандидатов — вопрос избиркома. По словам пресс-секретаря, комиссия действует «исходя из избирательного законодательства».

Отвечая на вопрос об архаичности процедуры сбора подписей, он подчеркнул, что в Кремле этот вопрос не обсуждается. Говоря о необходимости реформировать систему выборов, Песков призвал дождаться анализа результатов грядущего голосования, передаёт РБК .

Как ранее писал News.ru, глава столичного Красносельского округа Илья Яшин сообщил, что ему официально отказали в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму. По его словам, основанием такого решения избирательной комиссии стало якобы превышение брака в подписных листах.