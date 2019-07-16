Кремль наблюдает за ситуацией, сложившейся вокруг регистрации кандидатов на выборы в Мосгордумы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, глава государства не намерен вмешиваться в избирательный процесс в столице.
Песков отметил, что регистрация кандидатов — вопрос избиркома. По словам пресс-секретаря, комиссия действует «исходя из избирательного законодательства».
Отвечая на вопрос об архаичности процедуры сбора подписей, он подчеркнул, что в Кремле этот вопрос не обсуждается. Говоря о необходимости реформировать систему выборов, Песков призвал дождаться анализа результатов грядущего голосования, передаёт
Как ранее писал News.ru, глава столичного Красносельского округа Илья Яшин сообщил, что ему официально отказали в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму. По его словам, основанием такого решения избирательной комиссии стало якобы превышение брака в подписных листах.