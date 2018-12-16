Приморье выбрало Кожемяко

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Олег Кожемяко

Самовыдвиженец одерживает победу в первом туре губернаторских выборов

Да, группа столичных политтехнологов, обеспечивающих его скоротечную имплементацию в приморское общество, учла все уроки проигрыша предыдущего врио губернатора Тарасенко. Того самого, который, как считали во Владивостоке, так и не разобрался в том, что из себя представляет Приморский край.

Но Олег Кожемяко не только местный. Фактически он с семьей из края и не уходил, несмотря на то, что за последние двадцать лет побывал и сенатором от края, и помощником спикера верхней палаты парламента и шефа кремлевской администрации. Не говоря уже о том, что и возглавлял ещё три субъекта РФ. Дело в том, что, придя прямо из бокса в кооперативное движение ещё в конце восьмидесятых, занимаясь торговлей цветами, производством алкоголя и главное — рыбной ловлей, Олег Кожемяко сохранил в крае свою бизнес-империю, которой, естественно, управляют его сестра, жена Ирина Герасименко (хотя говорят, что у них не оформлены отношения) и сын.

Основой благосостояния семьи всегда была «Преображенская база тралового флота», контроль над которой Кожемяко установил ещё в середине девяностых, что дало повод говорить о его тесной связи с местным криминалом. Однако это, как говорят, дело прошлое, но активы под контролем семьи остаются. Причём сын, Никита, (явно названный в честь былинного героя), за которым числится полтора десятка разных фирм, успешно действует и на ниве производства алкоголя. Есть, говорят, даже пиво «Никита Кожемяко».

Впрочем, выбирали Кожемяко не за бизнес-успехи. В короткий срок ему создавали имидж сильного лидера, который может даже противостоять Москве, отстаивая местные специфические интересы. Собственно, известно, как он решительно стал противиться распоряжению правительство об оснащении ввозимых авто приемниками ГЛОНАСС. И добился своего. Понятно, что в иной ситуации никто бы ему на уступку не пошёл. Затем он выступил против попыток ФАС оспорить договор с рыбопромышленниками (свои же люди) о снижении до Нового года цен на реализуемую в крае продукцию. И ФАС отступил. Видимо, в ведомстве поняли, что мера временная. vk.com/primorskykray

Наконец, Кожемяко поспешил принять ряд немаловажных социальных мер, в частности о поддержке молодых учителей и врачей. Все вместе, конечно, подняло его престиж и шансы на победу. Хотя тёртые калачи, приморцы, понимают, что после выборов все может измениться и золочёная карета опять превратится в тыкву.

Для Кремля же Кожемяко ценен, прежде всего, тем, что на всех постах добивался главного — проводил зачистку местных элит и всегда пробивал нужные Центру решения. То есть всегда действовал в прямо противоположном направлении, чем в ходе прошедших выборов. Притом, что за членами его традиционной команды тянется шлейф уголовных дел, как это было на том же Сахалине. Да и серьёзных экономических прорывов за Кожемяко нигде также не числится.

Но у него имидж сильного человека, прозванного за глаза «бульдозером». Олег Николаевич ведёт здоровый образ жизни. Купается в проруби. Бегает по утрам. И способен противостоять любым проискам местных непростых элит, с которыми он давно знаком. И которые и его знают, как облупленного. А Приморский край становится слишком серьёзным, чтобы, как, видимо, рассудили в Кремле, доверить его тому деятелю, что не доказал своей абсолютной лояльности. Да, и контрольное досье на Кожемяко, надо полагать, собрано очень подробное. Как говорится, если что…

К тому же, говорят, что у боксёра Кожемяко есть выходы на некоторых видных питерских дзюдоистов. Но это уже совсем другая история.