Клинцевич назвал причины строительства забора между РФ и Украиной

Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что забор между Крымом и Украиной построен для того, чтобы ограничить проход людей, решивших по глупости пересечь границу.
«Пограничники и так возводят световую полосу и заграждения из колючей проволоки. Подобные сооружения у нас везде на границе на равнинной местности. И в целом эта стена — просто окончательное оформление наших границ, как и в других местах», — сказал Клинцевич в интервью Nation News.
28 декабря пограничное управление по Крыму ФСБ РФ заявило о завершении строительства рубежа инженерно-технических сооружений и настройки системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка.
Как ранее писал News.ru, украинский МИД направит ноту протеста из-за строительства стены на участке российско-украинской границы в Крыму. Однако, по словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, установка заграждения не имеет значения для Украины.