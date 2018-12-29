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Клинцевич назвал причины строительства забора между РФ и Украиной

Франц Клинцевич (справа) Сергей Булкин/News.ru

Франц Клинцевич (справа)

политика [ версия для печати ]

Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что забор между Крымом и Украиной построен для того, чтобы ограничить проход людей, решивших по глупости пересечь границу.

«Пограничники и так возводят световую полосу и заграждения из колючей проволоки. Подобные сооружения у нас везде на границе на равнинной местности. И в целом эта стена — просто окончательное оформление наших границ, как и в других местах», — сказал Клинцевич в интервью Nation News.

28 декабря пограничное управление по Крыму ФСБ РФ заявило о завершении строительства рубежа инженерно-технических сооружений и настройки системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка.

Как ранее писал News.ru, украинский МИД направит ноту протеста из-за строительства стены на участке российско-украинской границы в Крыму. Однако, по словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, установка заграждения не имеет значения для Украины.


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