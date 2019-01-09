Госдума отказалась индексировать пенсии

В первый рабочий день 2019 года российские парламентарии более полутора часов обсуждали новый поворот пенсионной реформы. Одновременно три фракции внесли почти идентичные законопроекты, предполагающие вернуть индексацию пенсий для работающих и неработающих пенсионеров.
Депутаты Олег Шеин («Справедливая Россия») и Николай Коломейцев (КПРФ) внесли законопроект, предполагающий проиндексировать пенсию и неработающим пенсионерам, и провести индексацию работающим.
Олег Шеин говорит, что борьба с бедностью у государства объявлена приоритетной: «Но, чтобы бороться с бедностью, нужно тратить деньги, иначе бедность не преодолеть. В 2015 году при инфляции более чем 12% пенсии были проиндексированы на 4%. А работающим пенсионерам её вообще не индексируют».
«В течение нескольких лет уровень жизни пенсионеров снижается. Если в 2012 году пенсионер мог купить 1,76 потребительской корзины, то сейчас — 1,6. И эти пенсионеры тратят на еду большую часть денег. Это уже не категория бедных», — сказал он.
Приоритеты государства нужно переориентировать не на борьбу с бедными, а уже на борьбу с нищими, считает депутат.
Соавтор другого законопроекта Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал, что многие пенсионеры, когда поняли последствия пенсионной реформы, с 1 января 2019 года (время вступления в силу пенсионной реформы) просто уволились.
«Мы хотим убрать из закона постоянно действующую норму, позволяющую не индексировать пенсии работающим пенсионерам. До 2016 года они индексировались всем пенсионерам. Но в связи с кризисом правительство предложило временную норму, закрепив её на постоянной основе в законодательстве. По нашим расчётам, стоимость исключения этой нормы — около 90 млрд рублей», — заявил Нилов.
Пенсия — это компенсация утраченного заработка, но индексация — это сохранение покупательной способности при инфляции, считает парламентарий.
Депутаты высказали мнение, что с каждым годом количество работающих пенсионеров уменьшается — они уходят в «серую плоскость». Возврат индексации может увеличить доход пенсионера, его покупательной способности, что станет импульсом для всей экономики.
Депутат от «Единой России» Ольга Баталина согласилась, что мотивация авторов закона понятна.
«Действительно, если бы не было вопросов к жизненному уровню пенсионеров — работающих, неработающих — не было бы и потребности в столь масштабной пенсионной реформе, которая стартовала в прошлом году. Вопросы индексации пенсий — это вопросы, ответы на которые нужно в рамках реформы найти», — сказала Баталина News.ru.
Изначально, в прошлом созыве Госдумы, Минфин вышел с другой инициативой — о невыплате пенсий работающим пенсионерам. И в результате долгих согласований пенсия работающим пенсионерам выплачивается в полном объёме, но не индексируется. Но после того, как пенсионер завершил трудовую деятельность, его страховая пенсия одномоментно увеличивается на все индексации, которые он получал бы во время работы.
Сейчас в пенсионном законодательстве есть ситуации, когда при оплачиваемой трудовой деятельности у человека есть ограничения в выплате пенсий — социальная пенсия не выплачивается, пенсия за выслугу лет госслужащим, пенсия за выслугу лет космонавтам, социальные доплаты.
Также в нынешнем законе заложен и механизм стимулирования — человек, если он работает, может отложить получение пенсии не меньше, чем на год и его страховая пенсия будет существенно увеличена. Примерно 100 тысяч человек воспользовались этой нормой в 2018 году. При этом, по данным Пенсионного фонда, число работающих пенсионеров за последний год не снизилось — около 15 млн продолжают работать.