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Госдума отказалась индексировать пенсии

Валерий Мельников/РИА Новости эксклюзивы

политика [ версия для печати ]
«ЕР» не одобрила законопроекты, повышающие дотацию

В первый рабочий день 2019 года российские парламентарии более полутора часов обсуждали новый поворот пенсионной реформы. Одновременно три фракции внесли почти идентичные законопроекты, предполагающие вернуть индексацию пенсий для работающих и неработающих пенсионеров.

Депутаты Олег Шеин («Справедливая Россия») и Николай Коломейцев (КПРФ) внесли законопроект, предполагающий проиндексировать пенсию и неработающим пенсионерам, и провести индексацию работающим.

Олег Шеин говорит, что борьба с бедностью у государства объявлена приоритетной: «Но, чтобы бороться с бедностью, нужно тратить деньги, иначе бедность не преодолеть. В 2015 году при инфляции более чем 12% пенсии были проиндексированы на 4%. А работающим пенсионерам её вообще не индексируют».

«В течение нескольких лет уровень жизни пенсионеров снижается. Если в 2012 году пенсионер мог купить 1,76 потребительской корзины, то сейчас — 1,6. И эти пенсионеры тратят на еду большую часть денег. Это уже не категория бедных», — сказал он. 

Приоритеты государства нужно переориентировать не на борьбу с бедными, а уже на борьбу с нищими, считает депутат.

Соавтор другого законопроекта Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал, что многие пенсионеры, когда поняли последствия пенсионной реформы, с 1 января 2019 года (время вступления в силу пенсионной реформы) просто уволились. 

«Мы хотим убрать из закона постоянно действующую норму, позволяющую не индексировать пенсии работающим пенсионерам. До 2016 года они индексировались всем пенсионерам. Но в связи с кризисом правительство предложило временную норму, закрепив её на постоянной основе в законодательстве. По нашим расчётам, стоимость исключения этой нормы — около 90 млрд рублей», — заявил Нилов.

Пенсия — это компенсация утраченного заработка, но индексация — это сохранение покупательной способности при инфляции, считает парламентарий.

Депутаты высказали мнение, что с каждым годом количество работающих пенсионеров уменьшается — они уходят в «серую плоскость». Возврат индексации может увеличить доход пенсионера, его покупательной способности, что станет импульсом для всей экономики.

Татьяна Макеева/ТАСС

Депутат от «Единой России» Ольга Баталина согласилась, что мотивация авторов закона понятна. 

«Действительно, если бы не было вопросов к жизненному уровню пенсионеров — работающих, неработающих — не было бы и потребности в столь масштабной пенсионной реформе, которая стартовала в прошлом году. Вопросы индексации пенсий — это вопросы, ответы на которые нужно в рамках реформы найти», — сказала Баталина News.ru.

Изначально, в прошлом созыве Госдумы, Минфин вышел с другой инициативой — о невыплате пенсий работающим пенсионерам. И в результате долгих согласований пенсия работающим пенсионерам выплачивается в полном объёме, но не индексируется. Но после того, как пенсионер завершил трудовую деятельность, его страховая пенсия одномоментно увеличивается на все индексации, которые он получал бы во время работы.

Сейчас в пенсионном законодательстве есть ситуации, когда при оплачиваемой трудовой деятельности у человека есть ограничения в выплате пенсий — социальная пенсия не выплачивается, пенсия за выслугу лет госслужащим, пенсия за выслугу лет космонавтам, социальные доплаты.

Также в нынешнем законе заложен и механизм стимулирования — человек, если он работает, может отложить получение пенсии не меньше, чем на год и его страховая пенсия будет существенно увеличена. Примерно 100 тысяч человек воспользовались этой нормой в 2018 году. При этом, по данным Пенсионного фонда, число работающих пенсионеров за последний год не снизилось — около 15 млн продолжают работать.


#госдума #пенсии #депутаты
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