https://static.news.ru/photo/71e01fb0-ac7d-11e9-8015-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутаты Госдумы могут принять законопроект о продлении «дачной амнистии» до 25 июля. При этом правительство также внесло в нижнюю палату свой вариант законопроекта.

Мы рассчитываем, что вариант [Павла] Крашенинникова (председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству — News.ru) учтёт все необходимые замечания ко второму чтению, правительство в этом случае будет готово отозвать свой законопроект. До конца этой сессии решение по дачной амнистии будет принято, — сказал журналистам депутат Андрей Исаев.

Законопроект предусматривает продление до 1 марта 2022 года упрощённого порядка строительства и регистрации прав в отношении жилых и садовых домов.Речь идёт о строениях, которые были возведены на дачных и садовых земельных участках, предоставленных гражданам до 4 августа 2018 года.

В отношении домов, строительство которых было начато до указанной даты, законом предлагается «установить бессрочно возможность использования упрощённого уведомительного порядка». В соответствии с ним правообладателю земельного участка необходимо направить в орган, выдающий разрешения на строительство, только один документ — уведомление об окончании такового.

В законе предлагается предоставить россиянам выбор: самим подавать в Росреестр документы на госрегистрацию прав на жилые и садовые дома или ожидать, когда это сделают уполномоченные органы местного самоуправления. Кроме того, документ обязывает указанные органы информировать граждан о новых правилах строительства домов на дачных и садовых участках и процедуре оформления прав на них, писал News.ru.