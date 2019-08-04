Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что оппозиционные кандидаты на выборы в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, на самом деле не имели цели стать депутатами.
Об этом он сказал в интервью «
У этих людей не было ни цели подписи собрать, ни в гордуму попасть, — заявил Горбунов.
Он отметил, что происходящее похоже на «своеобразную репетицию борьбы за отмену сбора подписей», в чём глава Мосгоризбиркома необходимости не видит. По его словам, этот процесс нуждается в изменениях, но не в отмене.
Ранее News.ru писал о том, что из-за ряда публикаций о несогласованном митинге 3 августа, которые разместили дипломатические ведомства и некоторые СМИ США и Германии, Министерство иностранных дел России направит обращения к Вашингтону и Берлину.