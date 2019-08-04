https://static.news.ru/photo/eb741302-b765-11e9-bd0e-fa163e074e61_660.jpg Валентин Горбунов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что оппозиционные кандидаты на выборы в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, на самом деле не имели цели стать депутатами.

Об этом он сказал в интервью « Российской газете ». По его мнению, эти выборы нужны представителям оппозиции только для «обкатки технологий к выборам в Государственную думу».

У этих людей не было ни цели подписи собрать, ни в гордуму попасть, — заявил Горбунов.

Он отметил, что происходящее похоже на «своеобразную репетицию борьбы за отмену сбора подписей», в чём глава Мосгоризбиркома необходимости не видит. По его словам, этот процесс нуждается в изменениях, но не в отмене.

Ранее News.ru писал о том, что из-за ряда публикаций о несогласованном митинге 3 августа, которые разместили дипломатические ведомства и некоторые СМИ США и Германии, Министерство иностранных дел России направит обращения к Вашингтону и Берлину.