https://static.news.ru/photo/eda7a638-a708-11e9-8e62-fa163e074e61_1024.jpg Илья Яшин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов отказался общаться с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму в присутствии журналистов. Вместо этого он предложил им личный приём, от такого формата отказались уже претенденты на депутатские мандаты.

В итоге встреча фактически не состоялась, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оппозиционера Илью Яшина. Он общался с представителями СМИ около здания Мосгоризбиркома, так как внутрь представителей прессы не пустили.

В какой-то момент он [Горбунов] вышел и, по сути, в формате монолога заявил нам, что он не готов с нами ничего обсуждать, <...> так как решения ОИК (Окружных избирательных комиссий. — Ред.) ещё не приняты, — рассказал Яшин.

Днём ранее независимые кандидаты и их сторонники провели несогласованную акцию протеста в центре Москвы с требованием зарегистрировать кандидатов от оппозиции. По разным данным, полиция задержала от 25 до 39 человек. К силовому воздействию представители правоохранительных органов прибегли, когда некоторые участники попытались разбить палаточный лагерь около Мосгоризбиркома.