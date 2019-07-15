Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов отказался общаться с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму в присутствии журналистов. Вместо этого он предложил им личный приём, от такого формата отказались уже претенденты на депутатские мандаты.
В итоге встреча фактически не состоялась, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оппозиционера Илью Яшина. Он общался с представителями СМИ около здания Мосгоризбиркома, так как внутрь представителей прессы не пустили.
В какой-то момент он [Горбунов] вышел и, по сути, в формате монолога заявил нам, что он не готов с нами ничего обсуждать, <...> так как решения ОИК (Окружных избирательных комиссий. — Ред.) ещё не приняты, — рассказал Яшин.
Днём ранее независимые кандидаты и их сторонники провели несогласованную акцию протеста в центре Москвы с требованием зарегистрировать кандидатов от оппозиции. По разным данным, полиция задержала от 25 до 39 человек. К силовому воздействию представители правоохранительных органов прибегли, когда некоторые участники попытались разбить палаточный лагерь около Мосгоризбиркома.