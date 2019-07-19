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Заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка объяснил инцидент с участием президента и министра обороны Степана Полторака. По его словам, в действительности всё было не так. Глава государства не толкал Полторака, а просто попросил его немного отойти.

Полная ерунда. Не было никакого толчка. Полторак сам отошёл. Мы говорили о срочном звонке, и президент попросил Степана Полторака подождать. И всё, — цитирует его РИА Новости. Ранее в Интернете...