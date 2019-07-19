В отношениях Молдавии с Россией начался принципиально новый этап. Об этом заявил президент республики Игорь Додон.
Он провёл рабочую встречу с заместителем председателя Госдумы Ольгой Епифановой и председателем комитета Совфеда по международным делам Константином Косачевым.
Подчеркнули возобновление полноценного сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией в формате межправительственной комиссии, а также на уровне парламентов, — написал Додон в
По его словам, участники встречи «указали на хорошие перспективы взаимодействия» на площадке Евразийского экономического союза, где Молдавия имеет статус наблюдателя, а также в рамках Содружества Независимых Государств.
Додон отметил, что новый этап взаимоотношений стал возможен благодаря созданию в республике парламентского большинства и формированию «правительства национального согласия».
Он также выразил признательность российским властям за продление режима беспошлинного экспорта на российский рынок некоторых категорий молдавских товаров.
Ранее News.ru сообщал, что молдавский лидер рассчитывает договориться с Россией о временном снижении стоимости природного газа. В этом вопросе он рассчитывает на позицию своего коллеги Владимира Путина.