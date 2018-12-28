Собянина попросили оставить штрафы за парковку в покое

https://news.ru/storage/news/88c84b73b45cfa48d24626a78aed1842/8c552dac-11d2-4c9c-aa38-1305bd04d7cc_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Депутаты написали письмо мэру Москвы

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой не подписывать закон, повышающий штрафы за неоплаченную парковку. Об этом стало известно News.ru.

Мосгордума приняла соответствующий документ, предусматривающий увеличение платы за штраф в столице с 2500 до 5000 рублей. Теперь он поступил на подписание к столичному градоначальнику.

В тексте письма депутатов говорится, что из-за технических ошибок уведомления о штрафах приходят и многодетным семьям, а инвалидов нередко штрафуют даже в случае парковки на специально отведённых для них местах, ссылаясь на отсутствие регистрации транспортного средства в некоем дополнительном «реестре».

«Это, в свою очередь, напрямую противоречит действующему законодательству РФ. При этом процедура обжалования таких штрафов крайне сложна и в большинстве случаев безрезультатна», — говорится в обращении.

Игорь Лебедев уверен, что ответ мэрии будет отрицательным.

«Причём закон, скорее всего, подпишут до Нового года — им нужно ограбить население в праздники», — сказал депутат News.ru.

Со своей стороны Ярослав Нилов пояснил News.ru, что ответ от мэрии должен поступить обязательно, как и в случае депутатского запроса, в течение 30 дней.

«Надежда на положительную реакцию невелика. Но если есть хоть малейший шанс, нужно пытаться», — заявил парламентарий.

Официального комментария от мэрии Москвы на момент публикации статьи получить не удалось. Но, как сообщил источник News.ru в мэрии, закон будет принят в ближайшее время, и инициатива ЛДПР результата не даст. Сергей Булкин/News.ru

Власти столицы осенью назвали долю платных парковочных мест в городе. По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в границах Москвы, без учета районов ТиНАО (Новая Москва), есть 3,3 млн машиномест, из них платные — 89 тыс., то есть 2,7%.

В ведомстве сказали, что все места становятся платными только по согласованию с муниципальными депутатами. Деньги, уплаченные автомобилистами, идут на развитие районов. Причём их выделяют авансом до начала года, а не по факту получения.

Уже с 15 декабря 2018 года в центре столицы изменились цены на парковку. Теперь тарифы составят от 80 до 380 рублей в час, также с 15 до 5 минут сократилось время оплаты парковки. Кроме того, на ряде улиц в центре города отменена бесплатная парковка по воскресеньям.

Платить за стоянку больше приходится на самых загруженных машинами участках — так операторы хотят разгрузить парковочные площадки. Ожидается, что новые тарифы и условия парковки освободят в центре 15−20% парковочных мест и снизят «блуждающий» трафик из машин, которые ищут свободные места.

Парковочный тариф в 380 рублей в час действует с 9:00 до 21:00 в районе Москва-Сити, Патриарших прудов, Арбата, на улицах Тверской, Петровке, Неглинной и в Романовом переулке.

Тарифы вырастут и на других улицах. Департамент транспорта Москвы сообщил, что минимальная стоимость парковки в центре составит 80 рублей в час — это улицы между Садовым и Бульварным кольцами. Парковка с дифференцированным тарифом — 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час — на более загруженных улицах Садового кольца. На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составляют 100 и 200 рублей в час.