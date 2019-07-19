https://static.news.ru/photo/0db5b8de-aa29-11e9-82aa-fa163e074e61_1024.jpg Дана Борисова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Украинские националисты возмутились приездом российской телеведущей Даны Борисовой в Киев. Знаменитость приехала в Незалежную на съёмки. Как заявил заместитель председателя движения «За украиноязычный Киев» Андрей Смолий, «рашисты» снова облюбовали Украину.

Новая власть одобряет и допускает на территорию Украины российских пропагандистов, которые выступали за оккупацию Крыма. Более того, они еще и снимают здесь свои шоу, — подчеркнул он.

По его словам, таких людей нежелательно пускать в Незалежную. Русофоб возмутился бездействием СБУ, Генеральной прокуратуры и новой украинской власти. Заявление Смолия поддержали украинские пользователи. Они допустили, что с таким подходом скоро по Украине будут «официально передвигаться российские танки», передаёт РИА Новости.

Вопрос к СБУ и Госпогранслужбе — неужели вам не известно что это лицо посещало Крым? <...> Я так понимаю, что новая власть уверенно ведет страну к статусу Малороссии, — написал он в Facebook.

Ранее News.ru писал, что лидер Организации украинских националистов (запрещена в России) Николай Коханивский стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого СКР. Он подозревается в публичных призывах к террористической деятельности. Основанием для возбуждения дела послужило видеообращение Коханивского, в котором он агитировал всех желающих принять участие в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве.