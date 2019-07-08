https://static.news.ru/photo/fbebd2e8-a0fd-11e9-aa62-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com

Внутреннее расследование будет проведено в ведомстве в связи с обнародованием писем посла в Вашингтоне Кима Дэррока с критикой Трампа.

Источник в МИД Великобритании выразил уверенность в том, что инцидент не повлияет на отношения стран. По его мнению, американский посол также отправляет в Вашингтон свои соображения по поводу личностей ключевых политиков. При этом, подчеркнул собеседник, работа с такой документацией требует неукоснительного соблюдения правил конфиденциальности, сообщает The Independent .

Как писал News.ru ранее, посол Великобритании в США Ким Даррок отсылал в МИД своей страны секретные телеграммы с нелестными эпитетами в адрес американского лидера Дональда Трампа. В частности, в депешах глава Белого дома был назван «некомпетентным», «ни на что не способным» и «небезопасным».