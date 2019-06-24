https://static.news.ru/photo/c13074be-966d-11e9-827e-fa163e074e61_1024.jpg Рифат Шайхутдинов Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов предложил облегчить долю предпринимателей, преследуемых за экономические преступления. Для этого нужно реформировать практику применения статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нём». Соответствующий законопроект парламентарий внёс в нижнюю палату.

Предлагаемое нововведение запрещает следователям квалифицировать действия коммерсантов дополнительно по этой уголовной статье, если дело возбуждено по ст. 159–160, 165, 171–183, 185–185.6, 193, 193.1, 194–201 Уголовного кодекса.

Документ размещён в электронной базе данных нижней палаты.

Ранее News.ru писал, что по 210-й статье проходят и предприниматели братья Магомедовы — Зиявудин (совладелец группы «Сумма») и Магомед. Следственный департамент МВД вменяет им особо тяжкие преступления: организацию преступного сообщества, хищения и растрату на сумму 2,5 млрд рублей. Бизнесмены свою вину отрицают.