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Bellingcat: в Кремле допускают референдум по Курилам

Сергей Красноухов/ТАСС

политика [ версия для печати ]

Кремль рассматривает возможность референдума на Курильских островах, в результате которого часть территории может перейти к Японии. Об этом пишет эксперт расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев.

Цель этого действия якобы состоит в «легитимизации» присоединения Крыма к России в 2014 году, а также в перезагрузке отношений с Западом. В результате референдума, который должен пройти под строгим контролем, большая часть Курильской гряды останется под контролем Москвы, пишет Грозев в Twitter со ссылкой на собственный источник в руководстве страны.

В свою очередь анонимный Telegram-канал «Незыгарь Brief» отметил, что на Курилах якобы запретили оформление земельных участков в собственность по программе «Дальневосточный гектар», хотя ранее власти предлагали участки в оформление на островах Итуруп и Шикотан.

«Теперь вся площадь Курильских островов зарезервирована „под нужды обoроны“», — утверждается в сообщении.

Как сообщал News.ru, ранее в МИД России призвали Токио в полном объёме признать итоги Второй мировой войны, включая суверенитет России над южными Курильскими островами. Этот комментарий внешнеполитическое ведомство распространило в преддверии визита в Москву главы МИД Японии Таро Коно, который намечен на 12—15 января. В ноябре 2018 года на переговорах в Сингапуре премьер Японии Синдзо Абэ обещал президенту России Владимиру Путину не размещать военные базы США на Южных Курилах в случае передачи части островов японской стороне. В свою очередь глава российского государства заявил, что Москва готова к работе с Токио над решением спорных вопросов.

Япония считает, что ей принадлежат четыре острова Курил: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Там ссылаются на Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва настаивает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Согласно советско-японской декларации 1956 года, СССР был согласен передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, но только после заключения мирного договора между Москвой и Токио. Этот договор до настоящего времени заключён не был.


#референдум #курилы
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