Беглов изменил закон о выборах главы Санкт-Петербурга

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Александр Беглов

Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал отредактированный закон о выборах губернатора Северной столицы.

Документ одобрен 20 декабря 2018 года Законодательным собранием, сообщает «Росбалт». Принятые поправки позволят политику самовыдвигаться на пост руководителя региона и дистанцироваться от партии власти — «Единой России».

Для регистрации кандидат должен будет собрать 2% подписей избирателей, а потом, как и все остальные, преодолеть муниципальный фильтр. Новый закон позволит жителям города на Неве голосовать по месту нахождения.

Ранее News.ru сообщал об увольнении главы комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Леонида Богданова. Его место временно займёт Андрей Романов, который работал заместителем руководителя ведомства. Распоряжение подписал врио главы региона Александр Беглов.