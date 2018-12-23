Албин-Слюняев рвётся в губернаторы

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Игорь Албин (в центре)

В Петербурге новый межэлитный скандал

На первый взгляд поведение вице-мэра Санкт-Петербурга Игоря Албина, еще недавно известного в качестве костромского губернатора Слюняева, выглядит абсолютно безумным и вызывающим. Автор насмешившей весь город байки о бакланах, которые-де клюют стеклянную крышу нового стадиона, Албин публично отказался встречаться с журналисткой Аллой Андреевой, пожаловавшейся на пресс-конференции самому президенту. Как известно, Андреева говорила о фальшивой госприемке по факту неготовых новых домов, а ответственным за такое безобразие является вся строительная вертикаль города во главе с Албиным.

Однако вице-губернатор раскапризничался и даже объявил о готовности уйти в отставку, но... не выполнить поручение президента. Такой вызов Кремлю давно никто не бросал. В результате с Андреевой встретился сам врио губернатора Александр Беглов.

Возникает естественный вопрос, а что ждет самого Албина, которому и Владимир Путин не указ? Может, он знал, что врио губернатора сольет его в самое ближайшее время, уж очень много к нему накопилось претензий, начиная с затянувшегося строительства самого дорогого стадиона в Европе, и решил красиво и вызывающе хлопнуть дверью? Или же, как мыслят некоторые конспирологи, у него вызрели собственные амбициозные планы и ему стало тесно в нынешнем кресле? vk.com/igor_albin Игорь Албин

Не случайно, видимо, на его защиту бросился весь питерский либеральный класс от Оксаны Дмитриевой, ныне представляющей свою очередную Партию роста, до активного «яблочного» депутата Бориса Вишневского, принявшиеся хвалить Игоря Албина, превознося до тусклого Санкт-Петербургского неба его несравненные заслуги перед городом. Примечательно, что и Вишневский, и Дмитриева числятся среди потенциальных соперников Беглова на будущих губернаторских выборах. Так что, они надеются на какую-то поддержку Албина?

Или же он сам готовится не просто уйти из Смольного, но выставить свою кандидатуру на выборах, повторить удавшийся трюк Яковлева против Собчака? Вопрос, конечно, непростой, поскольку сейчас обстановка в стране другая, нежели была в девяностые.

Но уж больно поведение Албина не соответствует канонам работы чиновника, надеющегося на продолжение своей нынешней карьеры. Проигнорировать и президента, и губернатора — это, без сомнения, поступок. Но вряд ли бессмысленный.