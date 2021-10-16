Зюганов призвал посадить Горбачёва за развал СССР

Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что первого президента СССР Михаила Горбачёва нужно посадить в тюрьму за развал страны. Мнением политик поделился в интервью «Эху Москвы» после слов спикера Госдумы Вячеслава Володина, который предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира для лауреатов, которые впоследствии совершают преступления.

Горбачёва надо было отправить в места не столь отдалённые. Он перечеркнул волю народов жить в единой советской стране. 77% граждан проголосовали за это, — пояснил Зюганов.

Лидер КПРФ также добавил, что СССР не дали премии за победу над фашизмом, в то время как эту награду получали представители стран, сотрудничавших с гитлеровским режимом.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о дискредитации Нобелевской премии мира и предложил ввести процедуру её отзыва. По его словам, некоторые её лауреаты впоследствии допустили развал своих стран и развязали конфликты и войны. Володин привёл в пример таких лауреатов, как Михаил Горбачёв, чьё правление, по словам спикера, привело к разобщению народов и распаду СССР. Парламентарий упомянул и политика из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, правительство во главе c которой миссия ООН впоследствии обвинила в геноциде мусульманской народности рохинджа. Также спикер ГД задаётся вопросом, за что вручили премию экс-президенту США Бараку Обаме, получившему её в первый же год президентства, когда «о каких-либо результатах его работы говорить было преждевременно».

Володин напомнил, что в своём завещании Альфред Нобель указал, что средства из фонда должны перечисляться «тому, кто внесёт весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив».