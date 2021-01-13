Уже 20 лет «снимают»: Зюганов отреагировал на слухи о своём смещении

https://static.news.ru/photo/81f4d8ae-563c-11eb-9765-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В КПРФ нет практики назначения преемников. Руководителя политического движения избирают на отчётном съезде, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

По его словам, он спокойно относится к появившимся в Интернете сообщениям о предстоящем отстранении его от должности в партии и о будущем преемнике.

Меня уже 20 лет снимают, преследуют, судят, запрещают, — цитирует политика РИА Новости.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что в КПРФ началась борьба за пост председателя партии. Среди кандидатов на место Зюганова называют замглавы центрального комитета партии, депутата Госдумы Юрия Афонина и ряд других.

В ответ на это лидер движения посоветовал вопросы про преемников задавать тем, кого якобы рекомендуют, чтобы именно эти люди объясняли, откуда у Telegram-каналов такая информация.

КПРФ — партия коллективная, съезд избирает руководящий орган центрального комитета тайным голосованием, а из него выдвигают кандидата на руководящий пост. Таким образом, каких-либо прямых назначений и, соответственно, преемника быть не может, пояснил Зюганов.

Ранее, как писал NEWS.ru, советник Зюганова и экс-депутат Государственной думы Вячеслав Тетёкин предрёк досрочный уход Владимира Путина с поста президента. По его мнению, власть в России может смениться уже через полтора-два года — в период с лета 2022-го до зимы 2023-го.