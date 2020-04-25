Зюганов отказался говорить о здоровье Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/e71060ca-87b4-11ea-8a05-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава КПРФ Геннадий Зюганов не стал комментировать информацию о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. По его словам, это не публичная тема.

Так он ответил на вопрос о состоянии корейского политика журналиста РИА Новости.

Что касается здоровья и личных связей — это вопрос не для публики и не для обсуждения, — подчеркнул руководитель партии.

Некоторые японские СМИ утверждают, что глава Северной Кореи перенёс операцию на сердце, и есть даже предположения, что Ким находится в «вегетативном состоянии». New York Post со ссылкой на собственный источник в гонконгском ТВ утверждает, что лидер КНДР «вероятно, умер».

Ранее NEWS.ru сообщал, что государственное радио КНДР утром 26 апреля рассказало об активной деятельности Кима. В сообщении говорилось, что глава республики «передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён».