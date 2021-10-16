Зюганов обвинил «Единую Россию» в ударных темпах вымирании россиян

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия «Единая Россия» виновата в том, что россияне продолжают вымирать ударными темпами. Он отметил, что его партия несколько раз предлагала повысить финансирование системы здравоохранения. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

Страна продолжает вымирать ударными темпами. За последнюю неделю умерли 6 тысяч человек, что сопоставимо с гибелью трёх полков. Мы пять раз вносили предложение удвоить бюджет на поддержку здравоохранения. «Единая Россия» не проголосовала за это, — поделился политик.

Зюганов также добавил, что в Госдуме не поддержали их инициативу о трёхкратном увеличении ассигнований на первичную медицину. При этом он заверил, что его партия продолжит настаивать на том, чтобы бюджет страны соответствовал нынешним реалиям.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что размеры льгот и выплат с каждым годом снижаются, так как их рост ниже фактической инфляции. Она добавила, что для тех, кто находится на пенсии и не работает, пенсия тоже должна расти чуть быстрее, чем это происходит сейчас.