Жириновский рассказал, почему Дерипаска никогда не станет лидером ЛДПР

https://static.news.ru/photo/558dc962-55ae-11eb-bae9-fa163e074e61_660.jpg Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оценил слухи о том, что бизнесмен Олег Дерипаска займёт его место в партии.

Недавно в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что предприниматель может сменить политика на посту главы ЛДПР.

Это всё чушь. Дерипаска никогда не пойдёт в политику. Он как Прохоров, это не публичные люди. Они не хотят, потому что нужно выступать. Они привыкли сидеть в бункерах и молчать. Поэтому это очередной блеф. Кому-то хочется, чтобы появилась такая информация, — сказал Жириновский в ходе прямого эфира в Instagram.

Ранее лидер Либерально-демократической партии России заявил, что все, кому он предлагал возглавить политическую силу после себя, боятся большой ответственности. Жириновский отметил, что партия — «это не вещь», поэтому её «передавать не надо». Он также напомнил, что пост главы ЛДПР — это не монархический титул, переходящий по наследству. Партийный лидер подчеркнул, что съезд ЛДПР изберёт нового главу, если на эту позицию найдутся достойные кандидаты.

Также политик исключил возможность слияния с другими партиями. Он призвал не прикасаться к ЛДПР, поскольку она является «последней отдушиной» для граждан, которые недовольны жизнью. По словам политика, другие малые партии можно продавать, покупать и собирать в одну партию, писал NEWS.ru.