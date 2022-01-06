Жириновский рассказал, почему «восстала его родная» Алма-Ата

«Восстание» в Алма-Ате в начале января 2022-го началось, в том числе, из-за лишения города статуса столицы Казахстана в 1997-м, когда «полномочия» передали Нур-Султану (бывшая Астана), рассказал NEWS.ru лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он подчеркнул, что Алма-Ата была столице ещё до провозглашения Казахской АССР.

Почему восстал мой родной город Алма-Ата (Жириновский родился в Алма-Ате в 1946-м. — NEWS.ru)? Одна из причин недовольства — это перенос столицы. Алма-Ата была столицей со дня провозглашения Казахской АССР, до этого это был главный город, город Верный, основанный русскими казаками, верный форпост царя в Азии. Поэтому, когда перевели столицу на север, в Акмолинск, сегодня называется Нур-Султан, то это тоже оставило среди жителей города обиду. При этом это самый большой город, самый культурный, самый богатый, это как Москва, построили новый Петербург. Но Петербург — действительно Петербург, а Нур-Султан — не Петербург, а Москва осталась в лице Алма-Аты, — отметил Жириновский.

Политик добавил, что причины происходящих событий в Казахстане кроются в слишком большом неравенстве между бедными и богатыми, а также в отсутствии подлинной демократии. Жириновский заявил, что у власти в республике уже более 30 лет находится одна команда, ничего нельзя критиковать, в итоге люди не выдерживают.

Причиной вспыхнувших протестов в стране, которые начались в первые дни нового года, стал конфликт между народом и государством на почве завышенных цен на газ. После чего правительство пошло на уступки и снизило цену на топливо до 50 тенге. Однако протестующие на этом не остановились и продолжили протесты, которые переросли в массовые беспорядки. Накануне в Казахстане был введён режим чрезвычайного положения сроком до 19 января.

Ранее в Минздраве Казахстана сообщили, что в результате массовых беспорядков в различных регионах республики пострадали более тысячи человек. Из них 400 человек были госпитализированы, в реанимации находятся 62 пациента. Со стороны силовых структур среди погибших названо 13 человек, пострадало более 350 сотрудников.