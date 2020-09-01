Жириновский рассказал, что с 9 класса был в оппозиции

https://static.news.ru/photo/0ea86e96-ec3e-11ea-a894-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что имел своё мнение с 16 лет и «был в оппозиции к классному руководителю» с 9 класса. В День знаний он встретился со студентами Института мировых цивилизаций и прочитал будущими политологами небольшую лекцию.

В оппозиции я был с 9 класса, с 16 лет. В оппозиции в хорошем смысле слова, я имел своё мнение, — цитирует РИА Новости Жириновского.

Он уточнил, что в школе проявлял активность, его выбрали старостой класса, потом председателем отряда, затем комсоргом. Но с комсоргов его «убрали», так как он «был в оппозиции к классному руководителю».

Как писал NEWS.ru, Владимир Жириновский оказался поклонником группы «Сектор Газа». Политик также дружил с главным музыкантом коллектива Юрием Клинских, известным как Юра Хой. В 1990-х годах Жириновский вручил Хою удостоверение помощника депутата Госдумы. Благодаря документу музыкант мог бесплатно ездить на общественном транспорте и свободно входить в помещения любых государственных органов. Хой также получил диплом «За развитие русской культуры» с подписью Жириновского. Артист такой подарок назвал «солидняком».