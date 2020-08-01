Жириновский призвал Белоруссию взять пример с Крыма

https://static.news.ru/photo/4262972c-d3f0-11ea-b24f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал президентскую кампанию в Белоруссии. По его словам, соседней стране нужно взять пример с Крыма и вернуться «к родным берегам».

Такое заявление он сделал в ходе мероприятия по случаю 50-летия его политической работы, передаёт РИА Новости. Он также призвал белорусского президента снять свою кандидатуру с предстоящих выборов.

Власть — это надолго. Дорожка, самолёты, почётный караул, и все кланяются <...>. Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться <...>. Александр Григорьевич, оторвитесь вы <...> и проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов, — подчеркнул политик.

Выборы главы государства в республике намечены на 9 августа. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента наряду с действующим лидером Лукашенко претендуют жена задержанного оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Как ранее писал NEWS.ru, первая агитационная встреча кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с минчанами состоялась 19 июля в парке Дружбы Народов. Местные правозащитники заявили, что мероприятие посетили 7,5 тысячи человек.