Жириновский призвал Белоруссию взять пример с Крыма

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал президентскую кампанию в Белоруссии. По его словам, соседней стране нужно взять пример с Крыма и вернуться «к родным берегам».
Такое заявление он сделал в ходе мероприятия по случаю 50-летия его политической работы,
Власть — это надолго. Дорожка, самолёты, почётный караул, и все кланяются <...>. Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться <...>. Александр Григорьевич, оторвитесь вы <...> и проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов, — подчеркнул политик.
Выборы главы государства в республике намечены на 9 августа. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента наряду с действующим лидером Лукашенко претендуют жена задержанного оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.
Как ранее писал NEWS.ru, первая агитационная встреча кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с минчанами состоялась 19 июля в парке Дружбы Народов. Местные правозащитники заявили, что мероприятие посетили 7,5 тысячи человек.
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