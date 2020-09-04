Жириновский предложил Литве вернуть Белоруссии Вильнюс и Клайпеду

https://static.news.ru/photo/ea30b2fc-eec3-11ea-b8b5-fa163e074e61_660.jpg Башня Гедимина в Вильнюсе (Литва) Фото: Lenz, G./Global Look Press

Глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал Литву отдать Белоруссии Вильнюс и Клайпеду. Так политик отреагировал на позицию литовских властей на ситуацию в Минске.

Литва ведёт себя крайне активно. Практически открытым текстом говорят о разделе Белоруссии без Лукашенко. Мечтают о Речи Посполитой, — написал глава ЛДПР в своём Telegram-канале.

Политик напомнил, что в Литве действует Конституция 1938 года. По этому документу столицей страны является не Вильнюс, а Каунас. Вильнюсский край был отдан Литве Иосифом Сталиным в 1939 году. Жириновский также отметил, что в 1989 году власти Литвы провели полную десоветизацию.

Так что раз речь об историческом ревизионизме, то Литве, ради чистоты совет, нужно не брать, а отдать Белоруссии и Вилнюс, и Клайпеду, — написал Жириновский.

Латвия, Эстония и Литва ввели санкции против 30 членов правительства Белоруссии и президента республики Александра Лукашенко после начала протестов в стране. Они продолжаются с 9 августа. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы президента Белоруссии были сфальсифицированы. Якобы на них победил не Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии считает, что Прибалтика получила команду «фас» от более матёрых государств. Так политик объяснил санкции против Минска. Лукашенко пригрозил закрыть границы под Брестом и Гродно, после чего грузы из Германии не смогут свободно попадать на Восток.