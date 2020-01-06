https://static.news.ru/photo/663bf53c-3236-11ea-983c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал задержку строительства «Северного потока — 2». По его мнению, работа затормозилась из-за сложности принятия решений в Евросоюзе.

«Северный поток — 2» решает целый Евросоюз, а это колхоз, вот и стройка остановилась, — написал политик в своём Telegram-канале.

Он отметил, что «Турецкий поток» был запущен раньше, потому что ключевые решения принимались двумя людьми.

Как писал NEWS.ru, глава РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган официально запустили «Турецкий поток». Церемония прошла в конгресс-центре Стамбула «Халич». Участие в ней также приняли лидер Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Политики обсудили важные вопросы международной повестки, в том числе ситуацию в Сирии и Ливии, а также перспективы российско-турецкого сотрудничества.