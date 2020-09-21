Женщин зовут: почему мужчины всё ещё доминируют в политике и бизнесе

В России стартовала новая образовательная программа «Женщина-лидер». Как заявила на презентации проекта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, он направлен на развитие сообщества успешных женщин, а также вовлечение их в решение актуальных проблем современности. По её мнению, подобные программы будут способствовать популяризации образа женщины-лидера, руководителя, политика. В то же время эксперты, опрошенные NEWS.ru, сомневаются в эффективности лидерских курсов для женщин и не рассматривают их как конкурентное преимущество для построения по-настоящему серьёзной карьеры в бизнесе или политике.

Согласно исследованию аналитического центра НАФИ, в публичном пространстве сегодня в основном доминируют мужчины: 83% названых россиянами успешных людей относится к сильной половине человечества. Так, доминирование мужских образов характерно для всех сфер деятельности, но особенно выражено в политике (4% женских имён), бизнесе (1%) и цифровой экономике (1%). Чаще всего женщины ассоциируются с успехом в области шоу-бизнеса (33%), блогерства (32%), журналистики (18%) и спорта (15%). Кроме того, согласно этому же опросу, около 40% россиян уверены, что мужчинам легче построить карьеру и получить повышение. К тому же, женщины зарабатывают на 28% меньше, чем представители сильного пола с такой же квалификацией.

Для того, чтобы переломить сложившуюся ситуацию, Совет Евразийского женского форума и платформа «Россия — страна возможностей», представили новую образовательную программу «Женщина-лидер». Первыми её слушателями станут более 300 активных участников проектов Совета Евразийского женского форума, а также победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России».

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, инициаторы программы очень точно уловили общественный запрос.

В современном мире именно женщины, с органически присущей им склонностью к поиску компромисса, умению поставить себя на место другого, понять его мотивы, найти взаимоприемлемое решение — могут добиться впечатляющих результатов. И дальше, уверена, потребность в новом более мягком стиле управления будет только увеличиваться. Запрос на женское лидерство сегодня растет не только в России, он растёт во всём мире. И тот проект, который мы сегодня запускаем, — это один из способов ответить на него, — отметила она на презентации программы.

Совет Федерации/youtube.com

При этом глава СФ отметила, что в России уже давно речь не идёт о преодолении того, что принято называть дискриминацией женщин. Широкие возможности женщинам предоставлены, но результат их реализации на практике, в реальной жизни, мог бы быть и лучше, считает она.

В свою очередь гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров со ссылкой на исследования Росстата отметил, что в России средняя зарплата женщин в 2019 году находилась на уровне 72% от заработной платы мужчин на аналогичных должностях. По его словам, это означает, что всё-таки какие-то условия и возможности для женщин недостаточны, и в стране ещё сильны стереотипы о женских и мужских профессиях.

О том, что отношение к женскому лидерству в стране меняется, NEWS.ru заявила и политтехнолог Алёна Август. С другой стороны, по её словам, отдельная женская программа — это как раз показатель того, что «не всё ещё прекрасно в нашем королевстве и не всегда женщина силой своих профессиональных качеств и умений может достичь тех вершин, которых она достойна».

Думаю, что большей частью, да простят меня мужчины, в этой программе внимание будет уделяться не наработке профессиональных качеств, а в большей степени она будет направлена на развитие умения доказать своё право на какое-то определенное место в этой жизни, в профессии. С этим пока у женщин есть вопросы. Потому что фраза про «липкий пол» и «стеклянный потолок» остаётся актуальной. Хотя сейчас даже появление ребёнка в жизни женщины не является ни в коей степени обузой. Многие даже не прекращают работу. Но к сожалению, год за годом, не больше 15-16% женщин участвуют в том же конкурсе «Лидеры России». Алёна Август политтехнолог политтехнолог

Впрочем, эксперт также уверена, что пора перестать делить мир на мужской и женский или по цвету кожи.

Не хотелось бы, чтобы со временем история женского лидерства превратилась бы в такую же обязаловку, которую нам сейчас подарила премия Оскар, когда победить фильм может только при наличии в нём каких-то переменных. Жизнь должна расставить всё по своим местам, — сказала Август.

Конкуренция должна быть на равных, без признаков мужского или женского шовинизма, считает и руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв.

Курсы женщин-лидеров не панацея, а участие в них как конкурентное преимущество для по-настоящему серьезной карьеры, обретения субъектности и реального влияния сомнительно. Да, мужчины в большей степени готовы работать локтями, они значительно реже уходят в декретный отпуск или берут больничный по уходу за детьми, их больше интересует карьера, чем личная жизнь, но это означает только то, что женщине в бизнесе или политике надо быть готовой к жёсткой конкуренции и иметь сильный характер. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

При этом, по мнению политолога, зачастую серьёзному восприятию представительниц прекрасного пола мешает и их готовность использовать свою привлекательность как конкурентное преимущество.

Над материалом также работала Виктория Немис.