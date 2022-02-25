Зеленского приведут за уши к Путину: экс-полковник «Альфы» о войне в ДНР

Президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров дал совет Владимиру Зеленскому, который в своём видеообращении заявил о «полном одиночестве» Украины. Он считает, что украинского лидера «за уши приведут» к президенту РФ. В ночь на 24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. После этого Запад ввёл санкции против Москвы, однако помогать Киеву другими методами пока никто не захотел.

Как всегда, американские и западные друзья — они друзья на словах. Да, Америка великая экономическая держава, и поэтому она считает, что все вопросы она может закрыть деньгами. Я всегда говорил, что ни американцы, ни европейцы своими солдатами не будут воевать. Да, они будут давать деньги и оружие, но солдат своих посылать не будут. Это осознали все, кроме Зеленского. Я думаю, что пяти дней ДНР и ЛНР хватит, чтобы выйти на те границы, которые они указали в своей конституции, и эта ситуация подведёт Зеленского к полному коллапсу. Его просто приведут за уши на переговоры к Путину, если он сам не пойдёт. А чтобы сохранить своё лицо, реноме, он, естественно, обвиняет Запад в том, что его все бросили, — подчеркнул Гончаров в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, США и Евросоюз только материально помогут Украине. Никто не захочет жертвовать своими людьми, поэтому солдат не пошлют воевать с россиянами. Зеленскому нужно идти на диалог с Путиным, считает эксперт.

Зеленскому надо идти, если он напрямую не может связаться с Путиным или Владимир Владимирович не берёт трубку, чтобы с ним разговаривать, ему надо искать серьёзных посредников кроме Макрона для разговора с нами. Я думаю, что это может быть даже президент Байден, по крайней мере мне так кажется: он может стать посредником в этом разговоре. А все эти метания — Шольцы, Макроны — для нашего президента это не тот уровень, они все говорят одно, а делают другое, — отметил собеседник.

Президент «Альфы» также добавил, что у Зеленского мало опыта в политике. Это сказывается на его решениях.

Мы должны понимать, что уровень интеллекта и продолжительность нахождения в политике нашего президента Путина и интеллект комика, артиста Зеленского — несравнимые вещи. Поэтому говорить о том, что Зеленский за это время обрёл статус великого стратега, нельзя, и именно поэтому он и говорит о таких вещах, — подытожил экс-полковник.

24 февраля Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к переговорам с руководством Украины о её нейтральном статусе и отказе от размещения вооружений. Он отметил, что это будет возможно в случае ответной готовности Киева. Так представитель Кремля прокомментировал предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении российско-украинских переговоров в Минске.