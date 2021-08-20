Зеленского похвалили за своевременную оплату квартиры в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский всегда вовремя вносит квартплату за свою недвижимость в Крыму. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал глава республики Сергей Аксёнов.

Он дисциплинированный, молодец. По шесть тысяч рублей в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живёт, а оплачивает, — отметил Аксёнов.

В ходе предвыборной президентской компании 2019 года пресс-служба Зеленского сообщала о наличии в собственности у его супруги Елены квартиры в Крыму, которую она купила в 2013 году. Отмечалось, что после покупки были выплачены все необходимые налоги и сборы, недвижимость официально задекларирована за Зеленским.

Квартира находится в посёлке Левадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что после «возвращения» Крыма под контроль Киева намерен поехать туда и выпить бокал шампанского.