https://static.news.ru/photo/be431fd6-c589-11e9-a58b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что первые результаты в вопросе обмена с Россией задержанными появятся уже в ближайшие дни.

Об этом он сообщает агентство УНН. По словам украинского лидера, он работает над этим в течение двух месяце, и намерен выполнить обещание, данное украинцам.

Дайте мне выполнить свое дело, я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну, — заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что ожидает результаты в вопросе шаг за шагом. По его словам, стороны должны продвинуться в этом уже в ближайшие дни.

Ранее News.ru писал о том, что удерживаемых на Украине российских граждан готовят к обмену на украинских политзаключённых, арестованных в России. Речь, в частности, идёт о россиянах Максиме Одинцове и Александре Баранове.