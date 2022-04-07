«Запад воюет с нами пушечным мясом»: Бородай о новых предложениях Киева

«Никакой политической субъектности Украины не существует, как и предложений» по переговорам, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай, комментируя выступление главы МИД России Сергея Лаврова по поводу новых предложений Киева. По словам парламентария, «Запад воюет с нами руками несчастного славянского пушечного мяса».

Украины нет, как нет её позиции. Здесь позиция Запада, он воюет с нами руками несчастного обдолбанного славянского пушечного мяса, его ему абсолютно не жалко. Я буквально говорю — обдолбанного, так как большая часть бойцов ВСУ месяцами принимают тяжёлые наркотики чуть ли не на завтрак, от которых через некоторое время дохнут. Все эти переговоры — бессмысленный дипломатический танец с какими-то, прости господи, ушлёпками (делегацией Украины. — NEWS.ru), с обычными преступниками, коих надо судить, — подчеркнул Бородай.

По словам спикера, переговоры с Украиной оказывают «исключительно отрицательный эффект» и являются «вредной историей». По его мнению, контакты с Киевом «дают понять многочисленным нашим сторонникам на Украине, что наша позиция не тверда, они готовы подняться, но не уверенны, что мы их не бросим».

Вы можете представить себе переговоры с немцами под Сталинградом? Тут похожая ситуация, но переговоры почему-то есть, противник такой же, частично вооружённый немецким оружием, с немецкими, американскими, французскими инструкторами. Я понимаю только то, что наша элита не монолит, есть признаки слабости, это очень печалит. Вредная история, — подытожил Бородай.

Украина представила 6 апреля свой проект соглашения с Россией по мирному урегулированию, этот документ отходит от положений, зафиксированных на встрече двух делегаций в Стамбуле, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва продолжит переговорный процесс с Киевом, продвигая свой проект соглашения, несмотря на все провокации.

В Стамбуле 29 марта завершился очередной очный раунд переговоров российской и украинской делегаций. Он длился более трёх часов. Встреча началась около 11:30 мск во дворце Долмабахче и проходила в закрытом для прессы режиме. Одним из итогов переговоров стала договорённость о существенном сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. После встречи глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона в Стамбуле впервые за многие годы выразила готовность договариваться с РФ. По его мнению, Киев, по сути, согласился на принципиальные требования Москвы об отказе вступать в НАТО и размещать на территории Украины иностранные военные базы.

Переговоры по урегулированию между Россией и Украиной можно разделить на четыре основных направления. Они касаются внеблокового статуса Украины, её демилитаризации, а также вопросов политического устройства и границ страны. По данным газеты «Ведомости», самым сложным является четвёртое направление переговоров о границах Украины, в котором пока нет признаков компромисса. Украинская сторона требует вывода российских войск на линию 23 февраля и не готова признать независимость Крыма и республик Донбасса, тогда как российские власти также не готовы уступить в данном вопросе.