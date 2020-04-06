Замминистра промышленности задержали в Ижевске после ссоры с полицией

https://static.news.ru/photo/4719825c-7802-11ea-94c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: aeroport-izhevsk.ru

Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Ижевска составили административный протокол на замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова. Чиновник начал перепалку с полицейскими после просьбы показать посадочный талон при входе на аэровокзал.

Видеозапись, на которой похожий на Овсянникова человек спорил с сотрудниками аэропорта и нервно проходит через рамку металлодетектора, опубликовал Пятый канал. По информации ресурса, замминистра ругался матом на сотрудников служб авиационной безопасности и сначала отрицал связь с инцидентом в ижевском аэропорту.

Как заявил Овсянников изданию Sevastopolmedia.ru, он возвращался от родителей в Москву.

Впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт Ижевска — это, что называется, перегнуть палку. Но все требования сотрудников авиационной безопасности мною были выполнены. А спорить с желанием оштрафовать бессмысленно, — заявил чиновник в комментарии изданию.

Как писал NEWS.ru, Овсянников получил должность осенью 2019 года. До назначения в Минпромторг был губернатором Севастополя.