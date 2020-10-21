Закон о запрете иностранных счетов для членов Совбеза прошёл первое чтение

https://static.news.ru/photo/ff01b0f6-13a2-11eb-8447-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума РФ приняла в первом чтении внесённые президентом страны Владимиром Путиным поправки в закон «О безопасности». Изменения предполагают введение запрета на хранение денег и ценностей в иностранных банках для председателя Совета безопасности РФ, секретаря этого органа и его постоянных членов.

В соответствии с обновлённой Конституцией, президентский законопроект уточняет функции и задачи Совбеза, передаёт «Парламентская газета». Вводится положение о том, что решения международных органов, принятые на основании договоров между странами, в истолковании, противоречащем основному закону страны, не подлежат исполнению на российской территории.

Кроме того, законопроект закрепляет право Совфеда проводить консультации по выдвинутым главой государства кандидатам на должность федеральных министров, ведающих вопросами обороны, безопасности страны, внутренних дел, иностранных дел, юстиции и чрезвычайных ситуаций.

Как писал NEWS.ru, ранее Совет Федерации одобрил законопроект, который обязывает военнослужащих проходить диспансеризацию, медико-психологическую реабилитацию и проверку на наличие в организме наркотиков.