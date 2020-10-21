Закон о запрете иностранных счетов для членов Совбеза прошёл первое чтение

Госдума РФ приняла в первом чтении внесённые президентом страны Владимиром Путиным поправки в закон «О безопасности». Изменения предполагают введение запрета на хранение денег и ценностей в иностранных банках для председателя Совета безопасности РФ, секретаря этого органа и его постоянных членов.
В соответствии с обновлённой Конституцией, президентский законопроект уточняет функции и задачи Совбеза,
Кроме того, законопроект закрепляет право Совфеда проводить консультации по выдвинутым главой государства кандидатам на должность федеральных министров, ведающих вопросами обороны, безопасности страны, внутренних дел, иностранных дел, юстиции и чрезвычайных ситуаций.
Как писал NEWS.ru, ранее Совет Федерации одобрил законопроект, который обязывает военнослужащих проходить диспансеризацию, медико-психологическую реабилитацию и проверку на наличие в организме наркотиков.