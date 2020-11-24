Закон о «суверенном интернете» обрастает штрафами

В Государственную думу внесён проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающий возможность штрафовать операторов связи до миллиона рублей за нарушения так называемого закона о суверенном интернете. Авторы инициативы — депутаты-единороссы Александр Хинштейн и Сергей Боряский — объяснили своё предложение сложившейся в регионах практикой, когда необходимая информация не предоставляется или предоставляется не в полном объёме. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, считают введение административной ответственности логичным, но несколько преждевременным шагом.

Штрафы во имя стабильности

Резонансный закон о «суверенном интернете» (90-ФЗ), который ввёл в России контроль за Рунетом и обязал операторов связи устанавливать оборудование для анализа трафика и передаваемых данных, получил своё логическое продолжение. Глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский (оба из «Единой России») внесли в Госдуму проект поправок к КоАП, предусматривающий штрафы за неисполнение закона 90-ФЗ.

Отметим, что нормы о «суверенном интернете» частично вступили в силу с 1 января прошлого года, ещё две нормы, в том числе обязанность использовать технические средства, вступят в силу с 1 января 2021-го.

По мнению авторов поправок, в ходе реализации закона о «суверенном интернете» установлены случаи непредоставления информации или её представления не в полном объёме. В пояснительной записке к документу, размещённому в электронной базе нижней палаты парламента, отмечается, что он разработан в целях «пресечения нарушения требований по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и сети связи общего пользования».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроектом вводится административная ответственность, а суммы штрафов в зависимости от состава административного правонарушения для юридических лиц варьируются от 20 тысяч до 700 тысяч рублей. В ряде случаев устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности. При этом при повторном совершении правонарушения размер штрафа для юрлица может составить до миллиона рублей.

В Роскомнадзоре напомнили, что одна из целей закона № 90-ФЗ — обеспечение стабильной работы Рунета при отказе в доступе к зарубежным корневым серверам и маршрутной информации.

Чтобы обеспечить устойчивость российского сегмента сети интернет, операторы должны предоставлять в Роскомнадзор техническую информацию, которая необходима для принятия оперативных мер в случае подобных чрезвычайных ситуаций на сетях связи. Отказ от предоставления одним оператором может поставить под угрозу связность сети в целом, — уточнили на сайте ведомства.

Кроме того, согласно этому закону, проводится централизованный мониторинг и защита граждан от информации, запрещённой к распространению в России, например, детской порнографии или пропаганды наркотиков и суицида. По данным Роскомнадзора, только в текущем году противоправный контент был удален на более чем 24 тысячах сайтов с детской порнографией, 18 тысячах — с пропагандой наркотиков, 21 тысячах — суицидальной тематики, 188 тысячах — с экстремистской информацией.

В Совете Федерации NEWS.ru сообщили, что готовы рассмотреть поправки, как только они поступят в верхнюю палату парламента. Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас (один из авторов закона о «суверенном интернете») пообещал отразить позицию палаты в заключении на концепцию законопроекта.

Логично, но преждевременно

Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова назвала предлагаемые парламентариями поправки в КоАП логичным шагом в развитие закона о «суверенном интернете». Однако эксперт выразила сомнение, что нормативная база в части организационных мер противодействия угрозам уже готова к тому, чтобы вводить административную ответственность.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В частности, операторы связи должны информировать Роскомнадзор об имеющихся у них средствах защиты и загружать каким-то образом информацию о состоянии Сети, но регламент, каким образом и в рамках какой формы они будут это делать, сейчас отсутствует. Кроме этого, оборудование ещё в процессе установки, оно недостаточно протестировано. Поэтому введение ответственности логично как нормативный шаг, но с организационной точки зрения и сроков это преждевременно. Сперва нужно всё-таки протестировать оборудование и систему, при помощи которой операторы будут загружать эти данные, понять, каким образом всё это будет устроено в реальности, а не на бумаге, а потом уже вводить административную ответственность. Ирина Левова директор по стратегическим проектам Института исследований интернета директор по стратегическим проектам Института исследований интернета

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян напомнил, что сам закон о «суверенном интернете» принимался с абсолютным игнорированием мнения экспертов.

Поэтому неудивительно, что прошёл год и приходится поправки вносить. Глубинный смысл этих поправок непонятен, так как само оборудование предоставляет государство, а не операторы связи. Государство должно и так знать, установлено это оборудование или нет. Кроме того, до сих пор его очень мало установлено: сертифицированного оборудования до сих пор нет, даже год спустя. Как и в случае с законом Яровой, многих операторов пытаются вынудить устанавливать несертифицированное оборудование, и кто-то идёт судиться с Роскомнадзором и эти суды даже выигрывает. Карен Казарян главный аналитик РАЭК главный аналитик РАЭК

По словам управляющего партнёра санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексея Добрынина, в КоАП РФ не предусмотрена административная ответственность за неисполнение операторами связи и госорганами обязанностей, установленных для них законом о «суверенном интернете». То есть этим законопроектом парламентарии пытаются устранить существующий пробел и ввести норму, которая регулировала бы эту сферу детальности, полагает эксперт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Возложенные обязанности не могли быть и не могут быть исполнены одномоментно. Так, например, провайдерам необходимо закупить и установить государственное оборудование на точках обмена трафиком, а Роскомнадзору запустить системы информационного мониторинга. Естественно, для этого требуются и ресурсы, и время. Скорее всего, введение такой нормы породит шквал судебных споров, так как в законе не установлен предельно допустимый срок для исполнения операторами (провайдерами) своих новых обязанностей. Алексей Добрынин адвокат адвокат

Адвокат отметил, что штрафы за однократное нарушение требований закона, в принципе, являются стандартными с точки зрения административного законодательства. В то же время санкция в виде возможности приостанавливать деятельность организаций может породить злоупотребления в целях прямого цензурирования распространения информации в интернете, полагает эксперт.

Над материалом также работала Виктория Немис.