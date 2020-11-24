Закон о «суверенном интернете» обрастает штрафами

В Государственную думу внесён проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающий возможность штрафовать операторов связи до миллиона рублей за нарушения так называемого закона о суверенном интернете. Авторы инициативы — депутаты-единороссы Александр Хинштейн и Сергей Боряский — объяснили своё предложение сложившейся в регионах практикой, когда необходимая информация не предоставляется или предоставляется не в полном объёме. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, считают введение административной ответственности логичным, но несколько преждевременным шагом.
Штрафы во имя стабильности
Резонансный закон о «суверенном интернете» (90-ФЗ), который ввёл в России контроль за Рунетом и обязал операторов связи устанавливать оборудование для анализа трафика и передаваемых данных, получил своё логическое продолжение. Глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский (оба из «Единой России») внесли в Госдуму проект поправок к КоАП, предусматривающий штрафы за неисполнение закона 90-ФЗ.
Отметим, что нормы о «суверенном интернете» частично вступили в силу с 1 января прошлого года, ещё две нормы, в том числе обязанность использовать технические средства, вступят в силу с 1 января 2021-го.
По мнению авторов поправок, в ходе реализации закона о «суверенном интернете» установлены случаи непредоставления информации или её представления не в полном объёме. В пояснительной записке к документу, размещённому в электронной базе нижней палаты парламента, отмечается, что он разработан в целях «пресечения нарушения требований по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и сети связи общего пользования».
Сергей Булкин/NEWS.ru
Законопроектом вводится административная ответственность, а суммы штрафов в зависимости от состава административного правонарушения для юридических лиц варьируются от 20 тысяч до 700 тысяч рублей. В ряде случаев устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности. При этом при повторном совершении правонарушения размер штрафа для юрлица может составить до миллиона рублей.
В Роскомнадзоре напомнили, что одна из целей закона № 90-ФЗ — обеспечение стабильной работы Рунета при отказе в доступе к зарубежным корневым серверам и маршрутной информации.
Чтобы обеспечить устойчивость российского сегмента сети интернет, операторы должны предоставлять в Роскомнадзор техническую информацию, которая необходима для принятия оперативных мер в случае подобных чрезвычайных ситуаций на сетях связи. Отказ от предоставления одним оператором может поставить под угрозу связность сети в целом, — уточнили на сайте ведомства.
Кроме того, согласно этому закону, проводится централизованный мониторинг и защита граждан от информации, запрещённой к распространению в России, например, детской порнографии или пропаганды наркотиков и суицида. По данным Роскомнадзора, только в текущем году противоправный контент был удален на более чем 24 тысячах сайтов с детской порнографией, 18 тысячах — с пропагандой наркотиков, 21 тысячах — суицидальной тематики, 188 тысячах — с экстремистской информацией.
В Совете Федерации NEWS.ru сообщили, что готовы рассмотреть поправки, как только они поступят в верхнюю палату парламента. Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас (один из авторов закона о «суверенном интернете») пообещал отразить позицию палаты в заключении на концепцию законопроекта.
Логично, но преждевременно
Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова назвала предлагаемые парламентариями поправки в КоАП логичным шагом в развитие закона о «суверенном интернете». Однако эксперт выразила сомнение, что нормативная база в части организационных мер противодействия угрозам уже готова к тому, чтобы вводить административную ответственность.
Сергей Булкин/NEWS.ru
В частности, операторы связи должны информировать Роскомнадзор об имеющихся у них средствах защиты и загружать каким-то образом информацию о состоянии Сети, но регламент, каким образом и в рамках какой формы они будут это делать, сейчас отсутствует. Кроме этого, оборудование ещё в процессе установки, оно недостаточно протестировано. Поэтому введение ответственности логично как нормативный шаг, но с организационной точки зрения и сроков это преждевременно. Сперва нужно всё-таки протестировать оборудование и систему, при помощи которой операторы будут загружать эти данные, понять, каким образом всё это будет устроено в реальности, а не на бумаге, а потом уже вводить административную ответственность.
Ирина Левова
директор по стратегическим проектам Института исследований интернета
Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян напомнил, что сам закон о «суверенном интернете» принимался с абсолютным игнорированием мнения экспертов.
Поэтому неудивительно, что прошёл год и приходится поправки вносить. Глубинный смысл этих поправок непонятен, так как само оборудование предоставляет государство, а не операторы связи. Государство должно и так знать, установлено это оборудование или нет. Кроме того, до сих пор его очень мало установлено: сертифицированного оборудования до сих пор нет, даже год спустя. Как и в случае с законом Яровой, многих операторов пытаются вынудить устанавливать несертифицированное оборудование, и кто-то идёт судиться с Роскомнадзором и эти суды даже выигрывает.
Карен Казарян
главный аналитик РАЭК
По словам управляющего партнёра санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексея Добрынина, в КоАП РФ не предусмотрена административная ответственность за неисполнение операторами связи и госорганами обязанностей, установленных для них законом о «суверенном интернете». То есть этим законопроектом парламентарии пытаются устранить существующий пробел и ввести норму, которая регулировала бы эту сферу детальности, полагает эксперт.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Возложенные обязанности не могли быть и не могут быть исполнены одномоментно. Так, например, провайдерам необходимо закупить и установить государственное оборудование на точках обмена трафиком, а Роскомнадзору запустить системы информационного мониторинга. Естественно, для этого требуются и ресурсы, и время. Скорее всего, введение такой нормы породит шквал судебных споров, так как в законе не установлен предельно допустимый срок для исполнения операторами (провайдерами) своих новых обязанностей.
Алексей Добрынин
адвокат
Адвокат отметил, что штрафы за однократное нарушение требований закона, в принципе, являются стандартными с точки зрения административного законодательства. В то же время санкция в виде возможности приостанавливать деятельность организаций может породить злоупотребления в целях прямого цензурирования распространения информации в интернете, полагает эксперт.
Над материалом также работала Виктория Немис.
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