Захарова заявила, что РФ вынуждена защищаться от информационных вбросов

https://static.news.ru/photo/26c999a8-e3b2-11ea-9e68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская сторона не ведёт информационную войну. Однако государство вынуждено защищаться от фейков и информационных вбросов. С таким заявлением на XI Северо-Кавказском молодёжном форуме «Машук» выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, России приходится констатировать атаку. В отношении страны идёт, как сказала дипломат, реальное наступление. В этих условиях государству приходится обороняться, так как оно не ведёт информационную войну.

Захарова отметила, что Россия пытается сделать минимальным негативный эффект и купировать его. При этом страна старается вести нормальную информационную работу, под которой представитель МИД понимает рассказ о том, что происходит в РФ, и о внешней и внутренней политике государства.

Это всё очень сложно, потому что силы неравные. Те бюджеты, количественные показатели, методология, которая используется нашими партнёрами, прежде всего западными, это всё в огромных масштабах, это несопоставимо ни с какими бюджетами никаких российских СМИ, — цитирует Захарову РИА Новости.

Раньше, заявила дипломат, приходилось ждать по десять лет, однако сейчас разоблачение фейков проходит быстро.

Как ранее передавал NEWS.ru, Россия призывает латвийскую сторону не зацикливаться на исторических обидах, а заниматься развитием двусторонних отношений, сказала Захарова.