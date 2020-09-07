Захарова выразила сожаление, что её пост про Вучича неверно интерпретирован

https://static.news.ru/photo/34978afc-f14c-11ea-910d-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила сожаление, что её публикацию о визите Вучича в США неверно истолковали. На самом деле, пояснила дипломат, пост о визите президента Сербии в США касался протокольных уловок, которые использую американские партнёры, чтобы не создавать ощущения равноправия в ходе переговоров.

Свои аргументы Захарова привела в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Смысл был очевиден. Он про то, как американские партнёры используют различные протокольные уловки для того, чтобы не создавать ощущения равноправия в ходе переговоров. Действительно, вызывает сожаление, что это всё было прочитано не так, как написано, — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметила, что российская сторона тоже сталкивалась на переговорах с аналогичными ситуациями.

Мы сами через это проходили на примере других стран, — добавила Мария Захарова.

Поводом для публикации стал визит сербской делегации во главе с президентом Вучичем в США. После этого в Интернете стала набирать популярность фотография со встречи, на которой президент Сербии сидит на стуле перед столом американского коллеги Дональда Трампа. В своём Facebook Захарова прокомментировала снимок, приложив к нему скриншот из фильма «Основной инстинкт», где изображена известная сцена «нога на ногу».

Ранее NEWS.ru сообщал, что ситуация вокруг публикации официального представителя МИД России Марии Захаровой о встрече сербского президента Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом исчерпана и не оставит последствий в отношениях между Сербией и РФ. Об этом заявил первый вице-премьер — глава сербского внешнеполитического ведомства Ивица Дачич.