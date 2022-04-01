Захарова: виновные в трансатлантической работорговле должны ответить

В Министерстве иностранных дел России трансатлантическую работорговлю рассматривают в качестве «величайшего преступления против человечества», за которое повинные в ней страны до сих пор не извинились перед угнетёнными народами. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Рассматриваем трансатлантическую работорговлю в качестве одного из величайших преступлений против человечества. Оно по-прежнему незаслуженно замалчивается, — заявила Захарова в ходе специального заседания Генеральной Ассамблеи ООН, приуроченного к Международному дню памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли.

Кроме того, дипломат отметила, что бывшие колонизаторы до сих пор не только не выплатили компенсацию пострадавшим народам Африки, но даже не извинились. Российское внешнеполитическое ведомство считает необходимым восстановить «историческую справедливость» и ответственность за работорговлю.

Ранее Мария Захарова раскритиковала отказ США становиться гарантом безопасности для Украины. По её словам, в планы американских либеральных демократов входит далеко не защита мира. Главная цель, по мнению Захаровой, — это поставки оружия, биолаборатории, а также ручное управление марионеточными режимами.