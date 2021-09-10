Захарова: в США должны узнать о причинах вызова их посла в МИД

Москва надеется, что американские дипломаты доложат в Вашингтон причину вызова посла США Джона Салливана в Министерство иностранных дел России. Об этом в Telegram заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Салливану заявили о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России. При этом американское посольство в Москве сообщило о встрече посла с заместителем главы МИД Сергеем Рябковым, якобы они обсудили вопросы выстраивания стабильных отношений между двумя странами.

Прочитала три версии вызова посла США в МИД России. Всё-таки МИД вызывал, МИД и знает истинную причину вызова. Причина одна — вмешательство в российские выборы. Надеемся, именно так и будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон. А не так, как написано в оторванном от реальности пресс-релизе американского посольства, — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что Сергей Рябков заявил вызванному 10 сентября в МИД РФ Джону Салливану о недопустимости вмешательства в дела России. Рябков также сообщил дипломату о наличии доказательств нарушения законов РФ американскими цифровыми гигантами перед выборами в Госдуму. По его словам, эти доказательства являются неопровержимыми.