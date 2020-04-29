Захарова: Россия против напряжённости в отношениях с Чехией

https://static.news.ru/photo/fdf3b862-89f0-11ea-b433-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что диалог России и Чехии должен строиться на взаимоуважении, и Москва делает всё возможное, чтобы не допустить напряжённых отношений с Прагой. Так она прокомментировала недавнюю публикацию в чешских СМИ о россиянине, якобы приехавшем в Прагу с целью отравить чиновников, ответственных за снос памятника маршалу Коневу.

Мы бы очень не хотели напряжённых отношений. Мы делаем всё для того, чтобы этого не было, потому что исходим из того, что эти отношения должны развиваться на взаимоуважительной основе, — сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Захарова.

Она также сочла странным переименование площади, где находится посольство РФ в Праге, в честь Бориса Немцова.

Если бы у них было желание увековечить память какого-то политика, человека, деятеля, по-моему, это можно сделать без политизации данного вопроса, — подчеркнула Захарова.

Как писал NEWS.ru, ранее СМИ Чехии сообщили, что в аэропорт Вацлава Гавела прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд. Также появилась информация, что мэр Праги и староста района Прага-6 взяты под охрану в связи с возникшей угрозой их безопасности после сноса памятника маршалу Коневу в чешской столице.

Скульптуру военачальника демонтировали 3 апреля по решению совета муниципалитета Прага-6. Монумент простоял в чешской столице с 1980 года. Президент республики Милош Земан заявил, что решение российских следователей о возбуждении уголовного дела против ответственных за перемещение памятника может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела Чехии.