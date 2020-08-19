Захарова прокомментировала запрет Литвы на въезд Лукашенко

https://static.news.ru/photo/8c5656ac-e269-11ea-947b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла запрет Литвы на въезд в страну президента Белорусии Александра Лукашенко и ещё 31 чиновника аргументом в пользу версии о вмешательстве Запада в ситуацию в республике.

Захарова назвала список невъездных лиц литовского МИД «железобетонным аргументом» подтверждающим западное вмешательство во внутренние дела Белоруссии.

Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Звпада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии, — написала представитель МИД РФ в своём Facebook.

О том, что Лукашенко внесён в список невъездных сообщил глава литовского МИД Линас Линкявичюс в эфире национального радио. Остальные фамилии, упомянутые в данном списке, он не назвал.

Как писал NEWS.ru ранее, ряд стран Евросоюза выступили за участие ОБСЕ в урегулировании белорусского кризиса. Соответствующую информацию сообщил МИД Польши.