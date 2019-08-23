https://static.news.ru/photo/f64869ec-c636-11e9-a784-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о поднятии украинского флага над Владивостоком, «как и сто лет назад».

… мысль Омеляна не столько глупая, сколько чудовищная. Ведь в 1918–1919 годах Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран, — написала Захарова в Facebook.

По её словам, «как сто лет назад» относится не к Украине, а ко всем оккупационным флагам в регионе.

Как ранее писал News.ru, Владимир Омелян предсказал победу Киева в «войне» с Россией, а также обещал, что поднимет украинский флаг над Владивостоком.