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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предсказал победу Киева в «войне» с Россией, а также обещал, что поднимет украинский флаг над Владивостоком.

Так он ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе «от Лиссабона до Владивостока», которые он написал по-русски в своём Facebook

По мнению Омеляна, Европа от Лиссабона до Владивостока протянется лишь в том случае, если над российским дальневосточным городом будет поднят украинский флаг как «это было сто лет назад».

Я более чем уверен, что мы победим в этой очередной украинско-российской битве, — заверил украинский министр. Видео его заявления опубликовал «Политнавигатор».

Ранее News.ru писал о том, что глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил на инициативу Союза транспортников России о возобновлении авиационного сообщения между двумя государствами. В ироничной манере он заявил, что обязательно «приедет в Москву, только вместе с союзниками на танках».